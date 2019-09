Ai domiciliari va a spasso nel parco e ​aggredisce i carabinieri con un coltello

Era ai domiciliari, ma è stato sorpreso dai carabinieri mentre era a spasso nel Parco Ricciardi di via Corinto non distante dalla Basilica di San Paolo. Quando i militari gli hanno chiesto i documenti ha tentato di fuggire e ha aggredito i militari con un coltello. Romano, 45 anni, ai domiciliari per spaccio, è stato arrestato per evasione resistenza e lesioni a pubblico ufficiale danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere.



Durante il tragitto a bordo della «gazzella», il malvivente ha continuato a dare in escandescenze danneggiando un finestrino dell'auto. Arrivati in caserma, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno scoperto che il 45enne era sottoposto agli arresti domiciliari dal 27 luglio scorso, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arrestato ora si trova rinchiuso nel carcere di Regina Coeli. © RIPRODUZIONE RISERVATA