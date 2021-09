Roma, viola i domiciliari per andare a comprare le sigarette: un carabiniere in fila lo riconosce

Venerdì 17 Settembre 2021, 15:48

Era ai domiciliari, ma è uscito di casa in via Amico Aspertini per andare a comprare le sigarette. Brutta sorpresa dentro la tabaccheria però: in fila, insieme a lui, c'era anche un carabiniere della Stazione Roma Tor Bella Monaca libero dal servizio e quindi in abiti civili. Il militare lo ha riconosciuto e per l'uomo, 34 anni, pregiudicato, non c'è stato scampo.