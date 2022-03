Roma, tamponi, visite e medicine gratis per i bisognosi: domenica la “Giornata della Salute”

Tamponi covid, visite mediche, cure primarie e farmaci ma anche una buona colazione. Si svolge domenica la Giornata della salute, dalle 9.00 alle 12.00 in Via Ardeatina, 302, a Roma presso la sede della Comunità del Pettirosso. Dopo la richiesta di Papa Francesco di assistere in maniera fattiva le persone più bisognose, la Comunità ha voluto dare la possibilità di accedere gratuitamente ai servizi medici specialistici presso i suoi locali con il personale medico volontario. Verranno quindi eseguite visite mediche, tamponi Covid 19, vaccini antinfluenzali e consegnati medicinali, in modo del tutto gratuito. Oltre una sessantina i medici volontari che hanno aderito all'iniziativa.

Saranno presenti un'ambulanza ed un camper adibito ad ambulatorio mobile. La Comunità vuole così, in modo semplice ed efficace, regalare una carezza alle persone più fragili, per le quali spesso la solitudine è la "malattia" più frequente. Agli ospiti della Giornata verrà offerta la colazione ed un omaggio di prodotti per l'igiene personale.