Torna la stagione invernale e, puntuali, tornano le domeniche a piedi. Il primo blocco totale del traffico nella Capitale (dei quattro totali previsti fino a marzo) sarà il prossimo 15 novembre. Stop a tutte le auto e moto (con le debite deroghe) all'interno della Ztl "Fascia Verde". Il calendario è stato stabilito da una memoria di giunta approvata lo scorso 30 ottore. Memoria che dovrà essere tradotta in ordinanza per essere operativa. Dopo domenica 15 novembre il Campidoglio prevede di fermare tutte le auto nella Fascia Verde il 24 gennaio, il 14 febbraio e il 14 marzo. Nessun blocco quindi previsto, al momento, nel mese di dicembre.

La memoria è a firma dell'assessore all'Ambiente Katia Ziantoni. Il blocco delle auto scatterà quindi il 15 novembre dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Stessi orari per ogni domenica "ecologica". Ma, avverte la memoria, «date e orari sono suscettibili di modifiche tenuto conto del contesto ambientale di riferimento al momento dell'attuazione del divieto, nonché del verificarsi di eventi ad oggi non previsti né prevedibili che dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente». Salvo modifiche dell'ultimo momento, dunque, vietato andare in auto a Roma domenica 15 novembre.

