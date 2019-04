Furgone distrugge ristorante a due passi da via Veneto e fugge, i camerieri lo rincorrono e lo fermano

Distrugge parte di un ristorante in via Lazio, in centro a Roma, a due passi da via Veneto, e fugge, i camerieri lo rincorrono e lo fermano: «Un botto tremedo». Un boato, come se un albero fosse caduto sopra alle auto: questo è quanto hanno sentito alcuni minuti fa in via Lazio i passanti e i residenti. A crollare, tuttavia, non è stato un albero ma tutta la parte esterna di un ristorante dopo che un furgone ha travolto piante, ombrellone e tavolini all'esterno del locale. L'autista del mezzo per un attimo si è fermato, raccontano i passanti, forse per controllare quanto aveva causato con la sua manovra. Subito dopo, tuttavia, è ripartito.

Il titolare del ristorante e i camerieri, richiamati dal forte rumore, hanno visto tutta la scena e si sono messi a rincorrere a piedi quel furgone, riuscendo a bloccarlo qualche decina di metri più avanti non lontano da via Veneto.

«Mi è caduta una chiave e mi sono distratto...», avrebbe detto il guidatore del mezzo al titolare del ristorante e a i camerieri, che hanno subito chiamato i vigili.

