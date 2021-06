Le discoteche sono ancora chiuse, il governo minaccia di non far ballare nessuno quest'estate, e mentre lo scontro si accende, a Roma ci sono locali all'aperto che la festa già la fanno. Eccome. Ieri sera, ad esempio, all'Eur social Park, spazio che si trova nel quartiere Eur, centinaia di giovani si sono radunati in pista per il Flower Park, evento a ingresso gratuito aperto dalle 17 alle 23 (quando cioè bisognerebbe essere tutti già a casa per il coprifuoco). I ragazzi, coroncine di fiori in testa e drink in mano, hanno ballato tra i tavoli sulle note di dj, drag queen e diversi artisti che si sono esibiti sul palco. In barba alle norme sul distanziamento e sulle mascherine (erano davvero pochi quelli che la indossavano). Il Covid, dunque, per molti sembra essere già andato in vacanza.

I video su Instagram

Nei video e nelle foto dell'evento postato su alcuni profili Instagram (compreso quello dell'organizzatore) si vedono infatti diversi ragazzi scatenarsi in pista: la festa parte più soft il pomeriggio con musica di sottofondo e aperitivo tra tavolini e cuscinoni colorati, per poi prendere piede con il buio: alle 22.45 - come si può vedere in una storia postata su Instagram - sono ancora tantissimi quelli che ballano sotto al palco e quasi nessuno indossa la mascherina.

«Niente non abbiamo capito proprio niente - scrive Salvo, un giornalista freelance che rilancia la storia sui social - e parlo sia degli organizzatori e sia di chi ha ballato sino alle 23 (il Lazio è ancora in zona gialla). Anche io avrei voglia di ballare e fare quello che mi pare e piace. Concetti come rispetto, professionalità e intelligenza sono diventati troppo demodè»