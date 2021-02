Roma, scoperta discarica a cielo aperto al Tufello. Virginia Raggi: «Zozzoni»

Materassi, divani, mobili e calcinacci buttati lungo la strada. La discarica a cielo aperto si trovava in via Giovanni Conti, a pochi passi dal mercato di Val Melaina. La zona è quella del Tufello, quartiere nella periferia di Roma, e l’amministrazione capitolina è intervenuta per bonificare l’area. Che era usata come una vera e propria «svuota-cantine» abusiva.

L’annuncio della Raggi: «Zozzoni»

La notizia della pulizia del posto è stata data dalla sindaca di Roma Virginia Raggi attraverso il suo profilo Facebook. «Questo spazio, fino a ieri, era una piccola discarica a cielo aperto», si legge nel post. E poi passa a definire «zozzoni» chi ha buttato per strada scatoloni ed elettrodomestici. Alcuni utenti le fanno anche notare come il linguaggio sia prettamente romanesco, altri aggiungo nuove segnalazioni.

La denuncia di alcuni cittadini

L’intervento del Campidoglio è avvenuto dopo che alcuni residenti avevano segnalato lo stato di degrado della zona. Le operazioni sono state portate avanti insieme all’Inps e sono stati anche identificati e multati «in modo esemplare» i responsabili. A irrogare le sanzioni gli agenti del Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale. La Raggi poi conclude il post dicendo: «Chi sporca Roma, la nostra città, non la rispetta e non la ama».

