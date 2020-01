Nuova discarica, Raggi senza numeri dopo gli attacchi frena su "Malagrotta 2"

«Se in Campidoglio vanno avanti sulla discarica a Monte Carnevale, io mi dimetto», diceva ieri pomeriggio Mario Torelli, il delegato di Virginia Raggi per il municipio XI (Ponte Galeria-Portuense), il distretto commissariato dalla sindaca ad aprile dopo l'implosione della giunta locale. Stessa minaccia trapelava anche dalla XII circoscrizione (Pisana, Massimina e Gianicolense), l'altro municipio, sempre retto dai grillini, che dovrebbe convivere con il nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti, a due chilometri da Malagrotta. La minisindaca Silvia Crescimanno non ha usato giri di parole, sul tema: «Il nostro è un territorio già devastato dalla vecchia discarica e che richiede di essere bonificato e riqualificato, certo non merita di subire ulteriori disagi».

Ieri Crescimanno è andata a Palazzo Senatorio per farsi sentire nel vertice di maggioranza con Raggi e i maggiorenti del M5S romano. E alla fine, dopo due ore di discussioni, la sindaca ha schiacciato sul freno. Accettando ulteriori approfondimenti da parte del Municipio XII sull'idoneità del sito appena individuato. La circoscrizione a guida 5S presenterà a stretto giro di posta un dossier con elementi «ostativi» alla discarica. «L'istruttoria è già stata avviata, la sindaca si è detta ampiamente d'accordo ad analizzare e recepire il dossier, il sito può cambiare ancora», racconta Daniele Diaco, presidente della Commissione Ambiente del Campidoglio (M5S). «Il municipio XII continuerà a mettere la Valle Galeria e la tutela dei cittadini al primo posto», ha commentato soddisfatta, al termine del vertice, la minisindaca Crescimanno. Spiegando di voler «lavorare insieme al Campidoglio per rivalutare la decisione presa alla luce dei nuovi elementi da noi rappresentati».

Insomma, la zona dove far nascere il sito di smaltimento di cui Roma ha bisogno diventa di nuovo unincognita. «Potremmo prendere in considerazione nuove aree, finora non analizzate - spiega ancora il capo della Commissione Ambiente del Comune - La delibera del 31 dicembre su Monte Carnevale può essere revocata». Dall'entourage di Raggi, confermano che il «municipio potrà presentare eventuali elementi ostativi alla delibera» e che «se sono ostativi, si applica la legge».

Il valzer delle aree continua. Dopo Falcognana e Tragliatella potrebbe finire scartata pure Monte Carnevale, anche se in questo caso non si tratta di un'ipotesi ma di un sito indicato formalmente dalla giunta Raggi con una delibera varata a poche ore da Capodanno. Una delibera che ha spaccato il gruppo M5S in Campidoglio e scatenato la reazione dei municipi a guida grillina. L'XI e il XII, 300mila abitanti in totale, praticamente una città come Catania o Bari. Perché il nuovo impianto nascerebbe a un paio di chilometri dalla grande discarica di Malagrotta, chiusa nel 2013. Tanto che i residenti, già sulle barricate, hanno ribattezzato il progetto Malagrotta 2. Un cortocircuito tutto politico, per il M5S romano e non solo, dato che gli stellati si erano impegnati a «tutelare» la zona della grande cloaca. Su tutte le furie anche il presidente della Commissione parlamentare Ecomafie, Stefano Vignaroli, ieri in Campidoglio.

Raggi alla fine ha deciso di rallentare, di nuovo. E forse di cambiare strada per l'ennesima volta. Un atteggiamento che naturalmente spazientisce la Regione Lazio di Zingaretti. Dalla Pisana ieri si dicevano stupiti di questo ennesimo capovolgimento. «Il problema rifiuti resta - è la reazione che trapelava - Raggi aveva scelto in piena autonomia il luogo della discarica. Ora trovi una soluzione alla svelta, Roma rischia il collasso dal 16 gennaio». Quando chiuderà la discarica di Colleferro.



