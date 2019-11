Roma, marciapiede bloccato da un muro di rifiuti: disabile in carrozzina non riesce a passare

Storia di ordinaria follia. Il marciapiede è intasato di rifiuti, il padre, a spasso con il figlio in carrozzina, non può passare. Papà Gianluca, così si firma l'autore della denuncia social sulla pagina "Riprendiamoci Roma", è ormai rassegnato a quella che definisce una «umiliazione quotidiana». Le persone con disabilità devono già affrontare i disagi dovuti alla presenza di barriere architettoniche, ancora troppo frequenti sul territorio romano, ma ora si aggiungono anche i passaggi bloccati da muri di rifiuti. Sui social monta l'indignazione, ma c'è anche chi manifesta dubbi sulla reale disabilità del ragazzo in carrozzina. Immediata la risposta della pagina romana: «Seguiamo papà Gialuca da un anno, raccontando attraverso le difficoltà che incontra con il figlio, l'essere disabili a Roma».

