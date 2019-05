La direttrice della John Cabot vittima di uno stalker: è un regista di film hard texano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si presentava nudo, le indirizzava film pornografici, ed alternava dichiarazioni d'amore a deliri. All'università americana John Cabot con base a Trastevere per un paio di anni la vigilanza è stata predisposta in massima allerta. E gli occhi delle telecamere e degli addetti alla sorveglianza, sono stati puntati non tanto, e comunque non solo, sul rischio terrorismo, quanto su uno stalker erotomane che perseguitava la direttrice, Kathryne Elaine Fedele. Il molestatore, un omone di 40 anni, americano del Texas, regista di pellicole hard, si era invaghito della Fedele, professionista stimata nel mondo della cultura, arrivando a molestarla e pedinarla, ad assillarla in ogni modo, di persona e via web, sempre pronto a qualsiasi gesto pur di agganciarla.Persecuzioni che James Atkins, potrebbe dover affrontare con un processo per stalking a piazzale Clodio, su richiesta del procuratore aggiunto Maria Monteleone e il sostituto Maria Gabriella Fazi. Per la direttrice della John Cabot University l'incubo è cominciato per caso. Un contatto su facebook del 2012, per amici in comune. Quattro anni dopo, nell'estate del 2016 Atkins la ricontatta sul social network per annunciarle un viaggio a Roma. È l'occasione per incontrarla. È allora che si presenta come un produttore di film pornografici negli Stati Uniti. L'americano riesce comunque a strappare un secondo appuntamento giocando la carta della galanteria. Appena però la vittima lo incontra, è il febbraio 2017, in uno degli appartamenti di lusso del Palazzo al Velabro, lui le apre la porta nudo.L'INCONTROLa donna riuscirà a scappare ma da quel momento non avrà più pace. James Atkins si comporterà come uno stalker, finché la manager universitaria, stremata dalle sue invadenze, non lo ha denunciato. Il giorno dell'incontro al residence al Velabro la docente prima di riuscire a scappare via lo aveva pregato di rivestirsi, mentre indietreggiava per non farsi sfiorare. Dopo quell'incontro, che l'aveva lasciata sbigottita e terrorizzata, la responsabile della John Cabot ne aveva bloccato i contatti sullo smartphone, sui social e sulla mail.