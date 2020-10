Covid a Fiumicino, 5 positivi tra bimbi e insegnanti e 4 classi in quarantena. D'Amato: «Nel Lazio ad oggi 290 positivi nelle scuole»

Covid e scuola, nel Lazio ecco la situazione. «Finora abbiamo effettuato oltre 240 interventi nelle scuole e abbiamo registrato una positività di 290 casi». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato nel corso di una confenza stampa allo Spallanzani. Un dato, ha detto l'assessore che «rientra nelle nostre aspettative».

«È una novità molto rilevante. Abbiamo acquistato un milione test salivari che, essendo meno invasivi, consentono di iniziare la prossima settimana dalle scuole con bambini più piccoli mentre alle superiori continuano i tamponi rapidi». Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Sono emersi cinque casi di persone positive, 3 bambini e 2 insegnanti, durante lo screening fatto ieri alla scuola elementare di via Varsavia a Fiumicino. Messe quattro classi in quarantena cautelativa. Lo rende noto il sindaco Esterino Montino. «Durante lo screening fatto ieri alla scuola di via Varsavia sono stati esaminati 389 tamponi, mentre altri 29, sempre legati alla scuola, sono stati fatti al drive-in in aeroporto - dichiara Montino - Purtroppo sono emersi cinque casi di persone positive: 3 bambini e 2 insegnanti. Questo ha reso necessario mettere quattro classi in quarantena cautelativa».

