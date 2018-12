Roma, anziana ferita da due scippatori a Termini

Frattura dell’omero, 30 giorni di prognosi ed un’operazione a cui sarà sottoposta nei prossimi giorni: questo è costato, ad una ultra sessantenne, l’aver tentato di difendere la propria borsa. I 2 scippatori, entrambi egiziani, sono stati arrestati dalla polizia.



È accaduto ieri pomeriggio in via Giolitti: 2 donne stavano passeggiando quando una di loro si è accorta che, dalla borsetta che portava a tracolla, un uomo le stava rubando il portafoglio. Vista la reazione della vittima, uno dei borseggiatori l’ha afferrata, scaraventata a terra ed è fuggito. Le urla di dolore dell’anziana hanno attirato l’attenzione di una pattuglia del commissariato Viminale che è riuscita a bloccare un egiziano di 21 anni mentre il complice, un suo connazionale di 20 anni, è stato fermato da 2 militari della Guardia di finanza. I poliziotti, in commissariato, hanno sentito alcuni testimoni che hanno riconosciuto i 2 rapinatori egiziani. Al termini degli accertamenti i malviventi sono stati arrestati.

