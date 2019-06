Roma, diecimila multe dei vigili nel solo mese di aprile, la sindaca Raggi: «Lotta agli incivili»

Diecimila multe inflitte solo nel mese di aprile: lo annuncia il sindaco di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook: «Non far passare i pedoni sulle strisce pedonali o parcheggiare l'auto in sosta selvaggia e nei posti riservati alle persone con disabilità è da incivili. Il rispetto delle regole viene prima di tutto. Proseguono in tutta Roma i controlli della Polizia locale di Roma Capitale per sanzionare questi comportamenti scorretti: ad aprile sono state emesse quasi 10mila multe e nei primi 4 mesi dell'anno circa 44mila per infrazioni. È un lavoro importante perchè permette di rendere più sicure le nostre strade e punire chi viola regole basilari del codice

della strada. I controlli sulle strisce pedonali negli ultimi mesi sono aumentati grazie ai turni capillari dei gruppi della Polizia Locale in ciascun Municipio».



