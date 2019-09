Diabolik, Gaudenzi: «Lunedì farò i nomi dei killer»

A Brescia sarebbe morto un fascista amico di Fabio Gaudenzi ufficialmente per cause naturali. In realtà - per l'uomo - assassinato. Un mese dopo è stato ucciso un altro camerata, Diabolik. Gaudenzi temeva di essere il terzo della lista. Per questo si è deciso a parlare. È convinto di conoscere i mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli 53 anni, l' ex capo del tifo violento della Lazio e del gruppo degli Irriducibili, freddato con un colpo di pistola alla nuca il 7 agosto nel parco degli Acquedotti. E domani, Gaudenzi, intende mettere per iscritto i loro nomi. Il braccio destro di Massimo Carminati, condannato per usura a due anni e otto mesi nel processo Mondo di mezzo, ha paura. Sostiene che le stesse persone che hanno ucciso Diabolik ammazzeranno lui.

Diabolik, l'ultrà Gaudenzi pronto a parlare: «Ma voglio tutele»



Stessa sorte toccata, sempre secondo la ricostruzione che ha offerto agli investigatori, ad un'altra persona morta a Brescia un mese prima del delitto Piscitelli. Un suo amico, della sua stessa fede politica, un fascista, con cui si sarebbe incontrato poco prima del suo assassinio. L'obiettivo dell'incontro sarebbe stato quello di evitare il tragico epilogo. La riunione non avrebbe sortito l'esito voluto data la morte prima del bresciano e poi di Diabolik. Questo avrebbe spinto Gaudenzi a decidere di fare i nomi dei mandanti. Responsabili della morte di Piscitelli che, sempre secondo la versione offerta da Gaudenzi, sarebbero da ricercare nel mondo dell'industria. Se si tratta di farneticazioni lo stabiliranno gli inquirenti. Di certo Guadenzi, come emerge anche dalle carte dell'inchiesta Mondo di Mezzo, era un uomo di Carminati. Ma non solo. Infatti conosceva bene, come rivelano diverse intercettazioni, gli albanesi. Ovvero la batteria di criminali di cui Diabolik si sarebbe servito, almeno fino al 2012, per gestire lo spaccio a ponte Milvio. Gaudenzi conosceva, in particolare Arben Zogu. Nel frattempo, però, sarebbe stato minacciato di morte in carcere, per questo il suo avvocato Marcello Petrelli ha deciso di denunciare l'episodio.

IL VIDEO

Non è insomma una persona specchiata, allo stesso tempo però il suo curriculum nella mala gli consentirebbe, effettivamente, di essere a conoscenza di segreti inconfessabili. Di certo il video che ha postato lo scorso due settembre su You Tube in cui sostiene di essere a conoscenza delle persone che hanno ordito l'omicidio di Diabolik non gioca a suo favore. Di fronte allo smartphone che registrava la sua performance Gaudenzi, volto coperto da passamontagna e pistola in pugno, è sembrato a tratti delirare. «Non siamo mafiosi ma fascisti la mafia e la droga ci fanno schifo». Nel filmato sostiene, inoltre, di fare parte di un gruppo «elitario di estrema destra» denominato I fascisti di Roma Nord di cui non c'è traccia e del quale, tuttavia, farebbero parte lo stesso Carminati, Piscitelli, Luca e Fabrizio Caroccia (conosciuto come er Mortadella ex ultras romanista così come il fratello) Maurizio Boccacci e Riccardo Brugia.

Giuseppe Scarpa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA