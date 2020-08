Roma, Diabolik: davanti alla sede degli Irriducibili rispunta il murales cancellato

Dopo che il Comune di Roma ne aveva imposto la cancellazione, un nuovo murales per celebrare Fabrizio Piscitelli, il capo ultras della Lazio, noto con il nome di Diabolik, ucciso un anno fa nel del Parco degli Acquedotti, è apparso nella notte, proprio nello stesso luogo dove era stato cancellato, ovvero fuori dalla sede degli Irriducibili, in via Amulio. Nel corso della giornata, previste altre iniziative per Piscitelli, ad un anno dal delitto, oltre che una messa in forma privata, riservata soltanto ai familiari.

Proprio per la ricorrenza della sua morte, gli ultras della Lazio e i suoi amici hanno tappezzato tutte le zone di Roma con i manifesti raffiguranti l'immagine del fumetto di Diabolik e la scritta «Diablo Vive», accompagnata dalla data 7/872019 - 7/872020. Piscitelli era stato ucciso lo scorso 7 agosto da un un killer vestito da runner mentre era seduto su una panchina del Parco degli Acquedotti.



