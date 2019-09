Diabolik, l'ultrà Gaudenzi pronto a parlare: «Ma voglio tutele»

È pronto a collaborare Fabio Gaudenzi. A raccontare la sua verità ai pm in merito all'assassinio di Fabrizio Piscitelli, 53 anni, l' ex capo del tifo violento della Lazio e del gruppo degli Irriducibili, assassinato con un colpo di pistola alla nuca il 7 agosto scorso nel parco degli Acquedotti.

Il cambio di avvocato, stabilito ieri, poco prima di essere sentito dai pm Nadia Plastina e Giovanni Musarò è l'ulteriore conferma. Gaudenzi ha scelto un legale conosciuto e di grande esperienza, Marcello Petrelli, 82 anni. Ma nel carcere di Rebibbia dove si trova in isolamento ieri non ha parlato di fronte agli inquirenti. Chi lo ha visto parla comunque di un uomo scosso, spaventato. Resta il fatto che gli investigatori, dopo la sua deposizione, dovranno passare al vaglio il tenore delle sue affermazioni. Gaudenzi, infatti, vanta un passato da criminale vero. Condannato a due anni e otto mesi nel processo Mondo di Mezzo, amico del capo della cupola di Mafia Capitale, Massimo Carminati. Non è insomma una persona specchiata, allo stesso tempo però il suo curriculum nella mala gli consentirebbe, effettivamente, di essere a conoscenza di segreti inconfessabili.

Di certo il video che ha postato lo scorso due settembre su You Tube in cui sostiene di essere a conoscenza delle persone che hanno ordito l'omicidio di Diabolik non gioca a suo favore. Di fronte allo smartphone che registrava la sua performance Gaudenzi, volto coperto da passamontagna e pistola in pugno, è sembrato a tratti delirare. «Non siamo mafiosi ma fascisti la mafia e la droga ci fanno schifo». Nel filmato sostiene, inoltre, di fare parte di un gruppo «elitario di estrema destra» denominato I fascisti di Roma Nord di cui non c'è traccia e del quale, tuttavia, farebbero parte lo stesso Carminati, Piscitelli, Luca e Fabrizio Caroccia (conosciuto come er Mortadella ex ultras romanista così come il fratello) Maurizio Boccacci e Riccardo Brugia. Sempre Gaudenzi, poco dopo arrestato su ordine della procura di Tivoli per il possesso del revolver 357 magnum e di una mitraglietta, aveva chiesto di poter parlare dell'assassinio di Piscitelli con il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Pm esperto nel contrasto alla ndrangheta ma non competente, territorialmente, ad indagare su un omicidio avvenuto a Roma.

Ad ogni modo, il braccio destro di Carminati, in questo modo avrebbe suggerito una pista vicina alla criminalità organizzata calabrese. Una pista, ad oggi tutta da verificare. Anche per questo motivo però il procuratore vicario Michele Prestipino ha deciso di codelegare l'inchiesta sull'omicidio di Diabolik anche al pm Giovanni Musarò. Magistrato preparato nel contrasto alle ndrine. Ma sul tavolo non c'è solo la pista calabrese. Resta infatti da chiarire se e in che modo Gaudenzi fosse legato a Piscitelli, dopo che il cecato, suo mentore è finito al 41 bis.

Camilla Mozzetti

Giuseppe Scarpa

