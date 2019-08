Diabolik, la sorella Angela: «Lasciateci affrontare il nostro dolore»

Alla fine, dopo tante polemiche, l'accordo è stato raggiunto: i funerali di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, si terranno mercoledì prossimo a Roma, presso il santuario del Divino Amore. Lo hanno deciso la Questura di Roma e la famiglia dell'ex capo degli Irriducibili Lazio, dopo che in un primo momento era stato imposto l'obbligo di celebrare dei funerali privati.

I funerali di Diabolik si terranno mercoledì 21 alle ore 15. L'intesa tra la famiglia e la Questura di Roma prevede una sorta di 'numero chiuso': non più di 100 persone potranno infatti partecipare ai funerali. Tra i presenti, quindi, dovrebbero esserci i parenti e gli amici più stretti della Curva Nord, che si riuniranno per dare l'ultimo saluto a Fabrizio, ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 7 agosto, all'interno del Parco degli Acquedotti.

"Parteciperemo ai funerali di Fabrizio come nel nostro stile, in assoluto silenzio, rispetto e compostezza. Onoreremo così il volere dei familiari" scrivono in un comunicato diffuso in rete gli Irriducibili Lazio, il gruppo guida della curva Nord. "Tutte le tifoserie e gli amici di Fabrizio che vorranno presenziare alle esequie che si terranno mercoledì 21 alle 15 al Divino Amore - prosegue il comunicato - sono raccomandate di assumere un atteggiamento di educazione esemplare per tutta la cerimonia funebre. Non sarà di certo quel giorno il momento in cui cadere in squallide provocazioni tese da sciacalli e occhi indiscreti".

"Chiunque voglia onorare il ricordo di Fabrizio piuttosto che omaggiarlo con composizioni floreali è invitato a partecipare alla raccolta fondi a sostegno della lega italiana fibrosi cistica Lazio che sarà organizzata sul posto" precisano ancora nelle righe conclusive del comunicato ufficiale gli Irriducibili Lazio. "Questo - concludono - è il modo migliore per mantenere il ricordo di Fabrizio e rispettare il volere suo e dei suoi familiari. Irriducibili Lazio".

«La famiglia vuole che questo funerale così tanto discusso e combattuto acquisti ora il suo vero significato, quello del dolore di tutti coloro che hanno amato e perso una persona cara». Così all'Adnkronos Angela Piscitelli, la sorella di Fabrizio, il capo degli Irriducibili della Lazio ucciso a Roma il 7 agosto scorso. Le esequie si svolgeranno mercoledì prossimo al Divino Amore, fuori dal centro cittadino della capitale.

«Tutti nella vita siamo chiamati ad affrontare e a provare il sentimento straziante dell'abbandono - prosegue Piscitelli - quindi desideriamo assolutamente che la celebrazione in chiesa avvenga in totale assenza di giornalisti. Richiesta che ci auguriamo venga accolta anche perché già formalizzata nelle sedi idonee».

