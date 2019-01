Torre Spaccata, detenuti di Rebibbia al lavoro per riparare le strade

Ultimo aggiornamento: 12:27

Sono iniziati questa mattina a Torre Spaccata, alla presenza del sindaco Virginia Raggi e del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, i primi lavori di manutenzione dei detenutiasfaltatori di Rebibbia per le strade di Roma. Muniti di appositi canal-jet e sotto il controllo degli agenti di polizia penitenziaria, trenta carcerati accuratamente selezionati e formati da Autostrade per l'Italia, con tanto di attestato professionale per operare in qualità di asfaltatori e manutentori di strade, si sono ritrovati alle 9 in via Mario Lizzani, angolo via di Torre Spaccata. Venticinque gli interventi previsti, con i quali saranno pulite le caditoie del tratto di strada in questione, fra viale dei Romanisti e via Luigi Ferretti, nel VI Municipio.Si tratta del primo di dieci interventi di pubblica utilità che saranno svolti nell'ambito del protocollo d'intesa tra Roma Capitale, Dap e Società Autostrade, firmato il 7 agosto scorso con il nome «Mi riscatto per Roma», allo scopo di promuovere e favorire i lavori di pubblica utilità previsti dall'Ordinamento Penitenziario. I successivi lavori saranno realizzati entro metà febbraio e riguarderanno altre strade di Torre Spaccata ed alcune in altri quartieri di Roma: Corviale, Quartaccio e Aurelio. Dopo il successo dell'esperimento romano, il modello è stato replicato dal Dap in altre città metropolitane, con la sottoscrizione di analoghi protocolli d'intesa.