Omicidio Desirée, arriva la prima condanna: sei anni all'amica che le ha ceduto la droga

Antonella Fauntleroy è stata condannata a sei anni di carcere per aver ceduto la droga a Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita la notte tra il 18 e il 19 ottobre 2018 in un palazzo abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma. Il processo si è svolto con il rito abbreviato e questo comporterà per l'imputata uno sconto di pena di un terzo. La Procura aveva chiesto una condanna a 8 anni di carcere, ma la terza corte d'assise ha ridotto la pena.

Chi sono gli altri imputati

Nel processo principale per la morte di Desiree sono coinvolti quattro cittadini africani accusati, a vario titolo, di omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori. Nei loro confronti è stata chiesta la condanna all'ergastolo. Il processo è iniziato 4 dicembre 2010 nell'aula bunker di Rebibbia per i nigeriani Alinno Chima, Mamadou Gara, detto Paco, il ghanese Yusef Salia e il senegalese Brian Minthe.

