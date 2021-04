1 Maggio 2021

di Elena Panarella

(Lettura 2 minuti)







Individuava la vittima di turno, con una scusa qualsiasi si avvicinava, gli sporcava i vestiti con una salsa (solitamente senape o maionese), e poi la derubava. Le prede preferite: stranieri. Ma vista la carenza di turisti in questo periodo per via del Covid, mirava a chiunque gli capitasse a tiro. Così come è accaduto ieri, a ponte Margherita, a due passi da Piazza del Popolo. Ma questa volta gli è andata male: è stato fermato da una pattuglia di agenti della polizia locale di Roma Capitale, I Gruppo (ex Trevi). Lo hanno bloccato mentre tentava di darsi alla fuga dopo aver rubato un portafoglio ad una donna. L’uomo, un peruviano di 34 anni, dopo aver visto la vittima prelevare da un bancomat l’ha seguita e, spruzzandole della senape addosso per distrarla, le ha sottratto il portafoglio dalla borsa.

Sono stati poi due ragazzi di 17 e 26 anni, che dopo aver assistito alla scena, hanno allertato una pattuglia dei caschi bianchi che ha poi bloccato e arrestato il 34enne. Accompagnato presso gli uffici di via della Greca, è stato trovato in possesso di oltre 500 euro e dollari americani (probabilmente provento di altri furti). Gli agenti stanno visionando le telecamere della zona per ricostruire i movimenti dell’uomo. Sempre ieri, poco dopo, e a qualche centinaia di metri di distanza da Ponte Margherita, sul lungotevere, sempre gli agenti del I Gruppo hanno arrestato un parcheggiatore abusivo per resistenza e lesioni. Il trentenne, nigeriano, dopo essersi opposto ad un controllo, ha tentato di darsi alla fuga cercando più volte di colpire i vigili urbani i quali lo hanno fermato e arrestato.