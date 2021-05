Domenica il 138° Derby Italiano Università Campus Bio-Medico: info, orario e prevendite

È il weekend del 138° Derby Italiano Università Campus Bio-Medico di Roma, che si terrà domenica 23 maggio 2021 - dalle ore 13.20. Prevendite sul sito www.capannelleippodromo.it. Un pomeriggio indimenticabile quello del DERBY DAY che vivrà un momento speciale già con la prima corsa della giornata, il PREMIO WATHBA STALLION CUP, condizionata di 1600 metri in pista grande per cavalli di purosangue arabo di 3 anni. La corsa, infatti, è sponsorizzata e sostenuta dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi, grande appassionato di cavalli e proprietario del Manchester City, ed è inserita all’interno del "HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Racing Festival”, il tour mondiale del cavallo arabo, coordinato da Lara Sawaya e da Annalisa Landucci come referente italiana.

Un appuntamento importante per lo Sceicco Mansour, antipasto della finale di Champions League che il suo Manchester City disputerà contro il Chelsea sabato 29 maggio. Ma il Derby Day è soprattutto il pomeriggio più atteso dell'anno da tutto il mondo dell’ippica, quello dedicato al 138° Derby Italiano Università Campus Bio-Medico di Roma. La corsa che arriva solo una volta nella carriera di un cavallo, il giorno dei giorni, che mette in palio non solo un nome nell’albo d’oro ma anche un posto nella storia. Il brivido della vittoria, l’agonia della sconfitta. Due facce della stessa medaglia, un confine sottilissimo che racchiude in sé la grande bellezza e la gloria eterna.

Quest’anno, dopo l’edizione anomala del 2020, disputata il 12 luglio per la sospensione primaverile delle corse causa pandemia, il Derby Day torna alla sua collocazione naturale nel mese di maggio, domenica 23. E sarà una gran festa di sport perchè finalmente l’Ippodromo Capannelle potrà riaprire le porte al pubblico degli appassionati. In numero limitato, naturalmente, ma sarà il primo passo verso un'auspicata normalità.



Il 138° Derby Italiano Università Campus Bio-Medico di Roma potrà contare su una ricca partecipazione, in 14 hanno confermato la presenza e tra questi 6 sono ospiti esteri, alcuni di proprietà italiana: Fabilis (il cavallo inglese appartenente alla storica scuderia Juddmonte Farms fondata dal principe ed imprenditore saudita Khalid Abdullah recentemente scomparso), Isfahani (recente vincitrice del Premio Berardelli, appartenente alla Darius Racing), Quello (di Peter Schiergen), Tokyo Gold (montato da Cristian Demuro) e per concludere Alastor e Juan de Montalban

