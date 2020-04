Coronavirus, gioca al tiro al bersaglio sparando colpi contro un muro. Denunciato 42enne romano

Passatempi estremi ai tempi del coronavirus. Quando il lockdown dà i numeri? Sembra il sottotitolo ideale alla storia del 42enne romano di Testaccio che ieri pomeriggio ha pensato bene di divertirsi a sparare colpi con una carabina ad aria compressa contro un muro simulando un tiro a bersaglio.



Scene di ordinaria follia nella Roma in quarantena. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma centro hanno denunciato infatti un 42enne romano con l'accusa di porto abusivo di armi.



Passando su via di Monte Testaccio, i carabinieri hanno sorpreso l'uomo mentre esplodeva colpi d'arma da fuoco con una carabina ad aria compressa calibro 4,5 mm, regolarmente detenuta, contro un muro, simulando un tiro a bersaglio. L'uomo è stato trovato in possesso anche di una scatola contenente 500 piombini, sequestrati insieme all'arma. I carabinieri lo hanno denunciato all'Autorità giudiziaria e lo hanno anche multato per l'inosservanza della normativa finalizzata alla limitazione del contagio da virus Covid-19

