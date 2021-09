Della Cioppa, questore di Roma: «Rattà investigatore di razza»

Martedì 7 Settembre 2021, 12:53

«Per me grande piacere e orgoglio poter presentarvi il nuovo dirigente squadra mobile di Roma». Lo ha detto il Questore di Roma Mario della Cioppa, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo capo della Squadra mobile Francesco Rattà. «Parla il suo prestigioso curriculum di esperto investigatore di razza - ha aggiunto il questore -. È stato selezionato proprio per le sue caratteristiche professionali per gestire una delle più importanti squadre mobili d'Italia». Il questore ha anche aggiunto: «Nei giorni scorsi ho avuto l'opportunità di condurlo visita dal procuratore capo Prestipino che lo conosce per pregresse esperienze lavorative in Calabria - ha aggiunto -. Con lui abbiamo impostato l'azione generale che il capo della squadra mobile deve porre in essere».