Trastevere, droga abbandonata nel bagno: sospesa la licenza del Delirium Cafe

Quindici giorni di sospensione della licenza per il "Delirium Cafè", in via San Francesco a Ripa: all'interno del locale sono state trovate dosi di hashish abbandonate. Lo ha deciso il Questore di Roma attraverso un provvedimento notificato dagli agenti del commissariato Trastevere. La misura applicata al locale rientra nell'attività di lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi della movida. Sono 66 le persone identificate 66 di cui 7 straniere.

In uno dei locali controllati, gli agenti della polizia di Stato del Commissariato Trastevere e della Divisione Polizia Amministrativa hanno sequestrato diverse dosi di hashish abbandonate, probabilmente da alcuni avventori, sul pavimento del bagno.



