Il decoro in versione fumetto: arrivano le vignette che insegnano il regolamento di Polizia urbana

«I marciapiedi non sono posacenere», «L'unica cosa da assumere senza limiti è l'arte», «Le fontane di Roma non sono piscine». Sono solo alcuni dei messaggi che accompagnano le venti vignette del fumetto «Proteggi il cuore di Roma», un libretto illustrativo finalizzato a portare in tutte le scuole di Roma i contenuti del nuovo regolamento di Polizia Urbana della Capitale.



A presentare il fumetto, la sua protagonista, ovvero la sindaca Virginia Raggi, che questa mattina ha incontrato gli alunni dell'Istituto comprensivo Angelica Balabanoff, nel quartiere di Colli Aniene. Con lei la presidente del Municipio IV Roberta Della Casa, il comandante della Polizia locale Antonio Di Maggio, alcuni agenti della Polizia locale e una rappresentanza di giocatori delle squadre primavera della As Roma e della Ss Lazio. Si tratta della prima tappa di un tour di presentazione rivolto a tutti gli studenti delle scuole della Capitale, dalla quarta elementare fino alle superiori, che vedrà la partecipazione attiva in tutti i Municipi.

È infatti indirizzato ai più giovani il progetto «Proteggi il cuore di Roma» con cui l'amministrazione capitolina vuole offrire uno strumento di dibattito riguardo alle importanti regole di convivenza civile, i comportamenti positivi e quelli sanzionabili contenuti nel Regolamento e non solo. Vi sono infatti anche alcuni disegni che parlano della lotta all'azzardopatia e alla sosta selvaggia che rientrano in altri regolamenti e codici. Le venti vignette - realizzate a titolo gratuito dall'illustratore Mario Improta - mostrano una vigilessa con i lineamenti della sindaca intenta a far rispettare e sensibilizzare le persone sui comportamenti da adottare per rispettare Roma.



Proteggi il cuore di Roma non è solo un fumetto, ma un atto di amore per la città. Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana è uno strumento dedicato alla città, alla sicurezza e alla tutela dei suoi beni più preziosi. Vogliamo che i messaggi contenuti al suo interno arrivino in maniera diretta, semplice e positiva ai più giovani», ha sottolineato la sindaca ricordando che spesso «ragazze e ragazzi dimostrano una maturità e una consapevolezza che superano quella degli adulti e per questo possono aiutarci attivamente nell'opera di sensibilizzazione, per proteggere al meglio luoghi, spazi e beni che sono di tutti. Possono diventare 'ambasciatorì delle buone azioni in difesa di Roma, la nostra casa», ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA