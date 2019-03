Operazione "decoro" sulla via del Mare: cittadini in strada per ripulire i cartelli stradali imbrattati

Scendono in strada "armati" di spatole e secchi per ripulire i cartelli stradali imbrattati da vernici e strati di manifesti abusivi. Un'operazione decoro partita dal basso, da cittadini volontari, stamattina, a Dragona, quartiere periferico tra Acilia e Ostia. Sono stati così ripuliti i cartelli stradali imbrattati ed invisibili agli automobilisti. Una situazione insostenibile nel quartiere Dragona fino a quando, grazie all'iniziativa «Stacchiamoli insieme» lanciata dal Municipio X, in collaborazione con la Polizia locale X gruppo mare, sono intervenuti gruppi di cittadini retake del territorio, il vice presidente ed assessore all'Ambiente, territorio e sicurezza Alessandro Ieva e numerosi consiglieri della maggioranza.

I volontari, con il supporto dei mezzi Ama hanno ripulito i setti, i cartelli stradali e gli spazi verdi attorno al viadotto dove è stato trovato di tutto: bottiglie, plastica, sacchetti con l'immondizia gettati tra l'erba. Ed ancora un televisore, una macchina per cucire e persino taniche di olio per auto. I volontari non si sono limitati a staccare i manifesti abusivi ma anche a pitturare i setti del viadotto. «Un esempio e un invito a quanti, tra gli automobilisti di passaggio ieri, hanno visto lo scempio perpetrato giorno dopo giorno nel loro quartiere», si rende noto in un comunicato. «Una iniziativa che proseguirà anche negli altri quartieri del Municipio X».

© RIPRODUZIONE RISERVATA