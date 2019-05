Roma, debito, mutui rinegoziati ma resta l’allerta sui conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’operazione è avvenuta qualche mese fa, a dicembre dello scorso anno. Ma la notizia è emersa soltanto con la pubblicazione del bilancio della Cassa Depositi e Prestiti, la società pubblica controllata dal ministero dell’Economia titolare di oltre 1.400 vecchi mutui accesi prima del 2008 dal Comune di Roma e finiti nel calderone dei 12 miliardi del debito pregresso, sottratto dal bilancio del Comune e trasferito ad una gestione commissariale. L’attuale commissario per il debito, Stefano Beltrami, e i vertici della Cassa Depositi e Prestiti, hanno “rinegoziato” 380 di questi vecchi mutui per un valore di circa 1 miliardo di euro. La rinegoziazione ha riguardato sia i tassi di interesse che le scadenze ma è avvenuta in base al principio di «equivalenza finanziaria».Cosa significa? Che il commissario non ha ottenuto nessuno sconto sull’importo totale che dovrà restituire alla Cassa, ma soltanto una diversa scansione temporale degli importi delle rate. Un meccanismo che permetterà al commissario nell’immediato, di recuperare circa 200 milioni di liquidità che verranno utilizzati in parte per pagare i debiti commerciali pregressi (quelli con i privati), e in parte per fronteggiare la crisi di cassa che investirà la gestione commissariale dal 2021. Uno dei paradossi dei vecchi debiti del Comune di Roma, infatti, è proprio questo. Il commissario tra un paio di anni si troverà a corto di soldi per pagare le rate dei mutui. E questo nonostante il trasferimento “perpetuo” di 300 milioni di euro l’anno da parte del ministero dell’Economia e dei 200 milioni che arrivano nelle casse dello stesso commissario grazie alla super-Irpef del 4 per mille pagata dai romani (in aggiunta al 5 per mille che va a finanziare il bilancio ordinario di Palazzo Senatorio) e dalla sovrattassa sui biglietti di aereo versata da tutti i viaggiatori che atterrano negli scali capitolini.La rinegoziazione dei mutui effettuata dal commissario è soltanto una piccola “toppa” al buco che però non risolve il problema. Il governo ha provato ad intervenire attraverso il cosiddetto «salva-Roma», inserito nel decreto crescita. Che però, rispetto all’ipotesi iniziale, contiene solo le norme che trasferiscono al Campidoglio una quota dei debiti della gestione commissariale, permettendo all’amministrazione comunale di concedere alla stessa gestione anticipazioni per tamponare le temporanee carenze di liquidità. Manca invece completamente l’intervento dello Stato, il quale avrebbe dovuto accollarsi il fardello creando una situazione di sostenibilità per le finanze della Capitale che, con le norme attuali, è tutt’altro che assicurata.In caso di collasso della gestione commissariale del debito pregresso, infatti, gli effetti negativi sul Campidoglio sarebbero immediati, così come le possibili ricadute sui romani: dall’ulteriore incremento dell’addizionale comunale Irpef - che potrebbe salire fino al 12 per mille - fino al taglio delle spese (e quindi dei servizi ai cittadini) che si renderebbe necessario in caso di una crisi finanziaria che finisca per colpire duramente l’amministrazione capitolina. Anche perché le banche potrebbero riscuotere eventuali rate dei mutui scadute e non saldate direttamente presso la tesoreria del Comune. Una sorta di pignoramento rinforzato, insomma, che potrebbe creare non pochi problemi a Palazzo Senatorio.