De Vito resta in carcere, il Riesame respinge il ricorso. Resta in carcere Marcello De Vito, l'ex presidente dell'Assemblea capitolina arrestato il 20 marzo scorso per corruzione. Il tribunale del Riesame di Roma ha respinto l'istanza presentata dai difensori e ha ribadito gli arresti in carcere anche per l'avvocato Camillo Mezzacapo ritenuto dai magistrati il braccio destro di De Vito. Restano ai domiciliari anche l'imprenditore Gianluca Bardelli e l'architetto Fortunato Pititto. Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni.

Ultimo aggiornamento: 12:02

