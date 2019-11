Roma, sfonda con un calcio il vetro del tram, denunciato 17enne

Um 17enne è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento. Il minorenne, domiciliato presso il campo nomadi di via dei Gordoni, ieri pomeriggio alle ore18, alla fermata Atac di via Tor De Schiavi ha infranto con un calcio il vetro della porta posteriore del tram in servizio sulla linea 14. il conducente del mezzo pubblico, non accorgendosi del danno, è ripartito ma i militari lo hanno fermato. Il giovane è stato denunciato e riaffidato ai familiari.

