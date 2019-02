«Assunse l'autista in Atac»: ex ad condannato per truffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stato assunto per risanare i disastrati conti aziendali di Atac. Ed invece, ad anni dall'incarico Danilo Broggi, dal 2013 al 2015 ad della municipalizzata dei trasporti, si è ritrovato condannato a due anni di carcere per truffa aggravata. E proprio ai danni dell'azienda. Al centro della faccenda, chiusa ieri, a piazzale Clodio, con un giudizio abbreviato, l'assunzione di un autista. Una sorta di body guard che l'avrebbe dovuto accompagnare secondo contratto per diciassette ore al giorno. Un'assunzione durata quattro mesi, dal gennaio a maggio 2014, costata all'azienda, a causa di una interposizione societaria 12.500 euro in più, e che è stata ritenuta irregolare. L'autista assunto da Broggi, infatti, non sarebbe stato altro che il suo conducente di fiducia. Un professionista che per dieci anni avrebbe lavorato alle dirette dipendenze del top manager, quindi largamente prima del suo ingresso in Atac.LA RICOSTRUZIONESecondo la ricostruzione del pm Mario Dovinola, Broggi per evitare una assunzione diretta in Atac del suo autista di fiducia, (che avrebbe avuto l'odore di una raccomandazione plateale), ne avrebbe mascherato l'ingresso nella municipalizzata stabilendo un contratto con una società esterna che appunto avrebbe poi messo a disposizione proprio quel conducente con un secondo contratto. Passaggio questo che avrebbe fatto lievitare i costi appunto di 12.500 euro, da 27.500 a 40.000. Un raggiro, per l'accusa, che appunto non ha inquadrato la manovra come un abuso (magari d'ufficio) ma una vera e propria truffa. Tesi avallata, ieri, dal gip Claudio Carini che ha condannato l'ex amministratore di Atac appunto a due anni di carcere. Ritenendo quelle quattro mensilità per complessivi 12.500 euro versate da Atac per pagare la società che faceva capo all'autista appunto non una operazione limpida. Tesi sempre respinta dal manager. E a quanto pare anche avallata da Atac che non si è costituita parte civile. Secondo il manager, prima di sbarcare in Atac un passato anche con ad di Consip, aveva spiegato di non essersi mai occupato direttamente di determinate scelte, e soprattutto di non conoscere certi passaggi societari. Per la stessa vicenda, in una precedente udienza, erano stati rinviati a giudizio i dirigenti della prima società che ha siglato l'accordo con Atac e l'autista-bodyguard, amministratore della seconda, tutti ora sotto processo con l'accusa di truffa e false fatturazioni.L'INCARICOPer Broggi, già sottoposto ad altre due inchieste in relazione a scelte operate in Atac, si è ritrovato così per la prima volta il peso di una condanna. Gli altri procedimenti, infatti, si erano chiusi con l'assoluzione piena proprio davanti ad altrettanti giudici per l'udienza preliminare di Roma, davanti ai quali il manager aveva proposto di essere giudicato in abbreviato, saltando la fase dibattimentale. L'ultima grana, che si è chiusa comunque con una assoluzione piena, riguardava un'altra assunzione in Atac, che nel 2013 aveva portato nella municipalizzata dei trasporti l'ex dirigente Alitalia Giuseppe De Paoli, con l'incarico di capo del personale con una retribuzione di 200.000 euro l'anno. Un ingaggio segnalato in procura che puntava a portare a giudizio Broggi per abuso d'ufficio e falso. Dopo lo scandalo Parentopoli, l'assemblea capitolina aveva deciso infatti con delibera che per assumere in Atac nuovi dirigenti sarebbe stato necessario non solo un provvedimento motivato, ma anche una selezione con un bando pubblico e aperto. Davanti al gip, però, l'accusa non ha retto. E' risultato tutto regolare.