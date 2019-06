Da Velletri un battaglione di nuovi marescialli, nella scuola carabinieri 655 allievi hanno preso il grado

Sono 655 gli allievi che oggi hanno preso il grado di maresciallo in una cerimonia solenne che si è tenuta nella scuola Carabinieri Salvo D’Acquisto a Velletri.

Nel piazzale della Bandiera, alle 8 circa si è schierato il Battaglione di formazione su tre Compagnie Allievi. A dettare i tempi di marcia c’era la Fanfara appiedata del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. Così schierata la forza è stata passata in rassegna dal Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri.

Un appuntamento, quello odierno, che rientra nelle celebrazioni dei 50 anni dalla fondazione della scuola carabinieri di Velletri.

Rappresetate tutte le istituzioni del territorio e le associazioni cobattentistiche, ma soprattutto tante famiglie alla ricerca, nello schieramento, del proprio figlio o padre neo maresciallo.

Ministro e comandante Generale, hanno consegnato il grado di Maresciallo ai quattro allievi più anziani e l’attestato di merito ai tre Allievi primi classificati, in rappresentanza dei 655 che lì erano schierati.

Nel suo intervento, Nistri ha ricordato i due caduti dell’Arma dall’inizio dell’anno: il maresciallo Vincenzo Di Gennaro e l’appuntato scelto Emanuele Anzini.

Ha ricordato inoltre i 924 carabinieri feriti o contusi in questi sei mesi mentre adempivano al loro dovere. “Carabinieri che hanno messo a rischio la propria vita per il bene collettivo. Che siano da esempio anche per voi che come comandanti di uomini, teniate ben presente la loro sicurezza”. A proposito del 50ennale della scuola, Nistri, rivolgendosi alla ministra ha detto: “50 anni sono tanti ed oggi è la circostanza proprizia per dire grazie alla Cittadinanza di Velletri che dal 1969 abbraccia questo istituto. Una scuola bella ed attraente ma dopo 50 anni si cominciano avedere anche delle rughe di cui ci stiamo occupando ma la speranza è che possano affluire nuovi fondi grazie ai quali adattare al meglio la struttura alle necessita degli allievi”.

La ministra Trenta ai neo marescialli ha detto. “Voi che siete la risorsa importante dell’Arma vogliate considerare il traguardo odierno un punto di partenza. Nel raggiungere le vostre stazioni o tenenze di destinazione, siate giusti coraggiosi, leali e valorosi come lo fu il vicebrigadiere Salvo D’Acquisto che con il suo eroismo scrisse una nuova pagina della gloriosa storia dell’Arma”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA