Beni culturali, la Regione Lazio vince il premio Cultura-Impresa per l'Art Bonus

La Regione Lazio vince il Premio nazionale Cultura + Impresa nella Categoria "Art Bonus". «Siamo entusiasti di aver ricevuto il Premio Cultura + Impresa 2018/2019 e specialmente nella categoria di Art Bonus. Ci rende molto orgogliosi esser stati i primi a declinare in chiave regionale questa normativa e avere riaperto palazzi, ville e luoghi di interesse storico e artistico chiusi da decenni, restituendoli alla collettività e animandoli con una programmazione continuativa». Lo dichiara l'Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Patrimonio e Demanio, Regione Lazio, Alessandra Sartore, che ha ritirato oggi il Premio presso la sede del Sole24Ore a Milano -



La Campagna istituzionale «Art Bonus - Regione Lazio» è stato il primo programma strategico di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di una Regione italiana con il coinvolgimento e la partecipazione dei privati, aziende e persone. Si tratta dalla prima Regione italiana ad impostare una strategia d'insieme con una precisa brand-identity, materiali cartacei (brochure, card e flyer) e digitali (video, newsletter, social network), nonché supporti in loco e lanci di stampa. Il portale www. regione. lazio.it/artbonus è stato un fondamentale canale di rendicontazione, ma anche di promozione per i sostenitori e di informazione per i visitatori.

