Cuccioli gettati tra i rifiuti, a Velletri è emergenza abbandoni: si cerca casa per Bacco e Dana

Sono praticamente quotidiani in questo periodo gli abbandoni di cani in strada a Velletri e il canile municipale è ormai pieno. “il numero degli abbandoni è sempre superiore a quello delle adozioni, ma in questo periodo di vacanze la forbice si allarga a dismisura”. Lo dichiarano le volontarie dell’associazione Veliterna Tutela del cane, associazione che gestisce la struttura comunale.

Velletri, 4 cani abbandonati in strada su via Appia dentro una piccola gabbia metallica

“Nel mese di luglio sono stati circa 25 gli animali entrati nel canile mentre le adozioni si sono drasticamente ridotte”. Dicono le volontarie e aggiungono: “Se a luglio le cose sono andate già male tanto da riempire i 110 spazi previsti nel canile temiamo per cosa possa accadere nel mese di agosto quando le partenze aumenteranno e con esse anche il fenomeno dei cani lasciati per strada”.



Proprio mentre ascoltiamo lo sfogo delle due volontarie Claudia e Caterina, giunge la segnalazione di un cane abbandonato in via dei Fienili. Una macchina ha lasciato in strada un cagnolino andando via in tutta fretta. I residenti hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine indicando anche i dettagli dell’auto.

“E’ un rato penale. Abbandonare un animale per strada, oltre ad essere un gesto di grave inciviltà, è anche punito con pene detentive”. Ma casi del genere sono all’ordine del giorno. Appena il giorno prima una donna ha notato vicino ad un contenitore per la raccolta dei vestiti usati, una scatola di cartone che si muoveva. Con cautela l’ha aperta trovando tre cuccioli. “Hanno appena due mesi – racconta Claudia – e sono dei meticci di taglia medio piccola. Dobbiamo trovare loro una sistemazione fuori dal canile”.

Se trovare un padrone ai cuccioli è comunque abbastanza semplice, più complicata è trovare chi adotti cani adulti. Particolarmente a cuore alle due volontarie è la sorte di Bacco. Così loro hanno chiamato un meticcio di circa 8 anni che sembra abbia stampata una risata perenne sul muso. “E’ giocherellone, docile e simpatico ma gli restano pochi mesi di vita a causa di un tumore alla testa. Il suo padrone lo ha abbandonato nei pressi del canile. Bacco è vitale e non ha problemi fisici evidenti se non il conto alla rovescia. Vorremmo per lui che gli ultimi mesi di vita li trascorresse in una casa e non in un canile”.

C’è poi Dana, una meticcia tripode che l’anno scorso è arrivata in canile praticamente morta a causa delle ferite riportate durante un investimento. “Le hanno dovuto amputare la zama anteriore ma adesso sta bene ed è dolcissima e le siamo molto affezionati. Anche per lei speriamo di trovarle una famiglia che sappia darle tutto l’affetto che merita. L’adozione di un cane è semplice ed è previsto anche un periodo di prova di due mesi”.

Sperando che aumentino le adozioni e diminuiscano gli abbandoni, però, le volontarie sono impegnate anche nella promozione del progetto di microcippatura gratuita. La possono richiedere per i loro animali i residenti di Velletri, Lanuvio e Lariano.

Per chi volesse informazioni può chiamare lo 0696158499”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA