Caso Cucchi, la Procura di Roma impugna la sentenza di condanna ai tre carabinieri

Caso Cucchi, la procura di Roma ha impugnato la sentenza di condanna della Corte d'Assise di Roma. Non vanno riconosciute attenuanti ai tre carabinieri a Raffaele D'Alessandro, Alessio Di Bennardo e, soprattutto, a Roberto Mandolini. Lo riferisce Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, in merito alla sentenza della Corte d'Assise di Roma che ha condannato i militari dell'Arma Di Bernardo e D'Alessandro a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale e a 3 anni e otto mesi il maresciallo Roberto Mandolini per aver contribuito a manomettere le relazioni di servizio per proteggere i suoi sottoposti. La sentenza della Corte d'Assise di Roma è arrivata nel novembre 2019, dopo dieci anni da quell'ottobre 2009, quando il 33enne fu arrestato a Roma per droga e fu restituito senza vita ai suoi familiari una settimana dopo.