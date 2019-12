Cucchi, due carabinieri imputati parte civile contro i colleghi: «Noi costretti da ordini»

Due carabinieri imputati al processo sui depistaggi per la morte del detenuto Stefano Cucchi hanno annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile nei confronti di altri due loro colleghi co-imputati per il reato di falso ideologico. Si tratta di Colombo Labriola e Francesco Di Sano, che intendono costituirsi parte civile nei confronti di Francesco Cavallo e Luciano Soligo, entrambi tenente colonnello e loro superiori in grado, e dai quali - secondo i legali - avrebbero ricevuto disposizioni di modifica di alcuni atti.

LEGGI ANCHE --> Ilaria Cucchi pubblica la foto della querela contro Salvini: «Ora basta»

«L'ordine fu dato da chi, insistendo sulla modifica, sapeva qualcosa di più costringendo gli altri ad eseguirla – ha detto uno dei loro legali in aula – Loro hanno subito un danno di immagine, come è successo per gli agenti della polizia penitenziaria».

LEGGI ANCHE --> Cucchi, parla il carabiniere del baciamano a Ilaria: «Mi sono sentito di farlo»



Ultimo aggiornamento: 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA