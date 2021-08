Roma, crolla un solaio in un laboratorio in via Aurelia: un ferito

Giovedì 5 Agosto 2021, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 14:50

Crollo di un solaio in un laboratorio di analisi in via Aurelia 475, a Roma piazza Irnerio. Due operai e due impiegati del laboratorio si trovavano nella struttura e una delle persone coinvolte è ferita, trasportata all'ospedale per in codice rosso. I vigili del fuoco sono intervenuti all 12,39 con la squadra di Monte Mario (8/A), gli Usar (TE/4) il funzionario di guardia e il capo turno provinciale.

Crollo solaio, cosa è successo

Il laboratorio di analisi si trova sotto una palestra, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. All’arrivo dei soccorritori le persone avevano abbandonato autonomamente la struttura. Le stesse sono state affidate alle cure del 118 che provvedeva al trasporto in ospedale.