Crollo palazzo in via della Farnesina, la Procura chiede l'archiviazione: fu colpa dell'acqua

Fu l'acqua a logorare le fondamenta del palazzo che il 24 settembre del 2016 crollò drammaticamente. Il tutto aggravato nel tempo dalla presenza di un canale di scolo coperto dall'asfalto che avrebbe favorito il ristagno. Ecco che la Procura di Roma ha chiesto di archiviare l'indagine relativa al crollo parziale della palazzina. Nel procedimento, che vede indagate una decina di persone, si ipotizza il reato di disastro colposo. In base agli accertamenti svolti dagli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, la palazzina era stata costruita negli anni '50, su una zona dove prima c'era l'alveo di un fiume, affluente del Tevere, poi riempito con terra e materiale di risulta.



L'acqua presente avrebbe, quindi, negli anni logorato le fondamenta del palazzo. Una situazione resa più grave dalla presenza di un canale di scolo coperto dall'asfalto, la cui presenza non emergeva dalle mappe, che avrebbe favorito il ristagno dell'acqua. Una situazione che ha spinto la procura a trasmettere gli esiti della sua consulenza al Comune di Roma in relazione ai rischi per gli altri immobili della zona. Agli atti dell'inchiesta anche un allarme lanciato nel 2001 da parte di una geologa che, nell'ambito dell'attività legata al fascicolo di fabbricato, evidenziò ad un architetto le sue perplessità sulla stabilità del terreno. L'architetto, deceduto alcuni mesi fa, forse sottovalutando il problema non segnalò i rischi ai proprietari dei vari appartamenti.

