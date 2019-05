Roma, crisi Ama: pronte le nomine di Melara, Ranieri e Longono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’avvocato Luisa Melara, il geologo Massimo Ranieri e il commercialista Paolo Longoni sarebbero i nuovi consiglieri di amministrazione di Ama scelti da Virginia Raggi. La sindaca avrebbe infatti individuato in questi nomi le tre figure giuste per far ripartire l’azienda dopo l’addio di Lorenzo Bagnacani, l’ex presidente e ad con cui si è anche aperto un forte contenzioso. La questione dei rifiuti nella Capitale si era riaperta come uno squarcio nelle scorse settimane, dopo che erano state diffuse alcune registrazioni di conversazioni tra lo stesso Bagnacani e Raggi. La sindaca chiedeva a Bagnacani di modificare i bilanci, ricevendo un no come risposta. Questo avrebbe dunque provocato la rottura totale tra i due. La prima cittadina si era difesa spiegando che dai documenti prodotti dal manager e il suo staff sarebbe emerso un credito che poi si sarebbe trasformato in utili.I manager che Raggi avrebbe individuato non sono di primo pelo, ma alle loro spalle vantano già diversi anni di esperienza, in molti casi positiva. Il nome dell’avvocatessa romana, esperta in diritto societario, bancario e commerciale, con un curriculum di tutto rispetto soprattutto nella gestione dei bilanci, era già circolato negli ultimi giorni, al pari del geologo di Chieti, presidente della Ecolan spa, la società pubblica, composta da 58 comuni soci, che si occupa di gestione integrale dei rifiuti, nel territorio Frentano, Sangro-Aventino, Ortonese-Marrucino e Alto Vastese servendo circa 200 mila cittadini. La novità sarebbe rappresentata dal 63 enne commercialista napoletano, Paolo Longoni, che tra i suoi precedenti incarichi, nel 2017 ha ricoperto anche quello di commissario della Sei Toscana Srl, su indicazione del prefetto di Siena. Non solo, perché a giugno 2018 è stato nominato presidente della Covisod, la commissione di vigilanza sulle società dilettantistiche della Federazione italiana giuoco calcio, ed è consigliere di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri.