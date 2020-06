Fase 3, boom di auto nella Capitale. E i commercianti chiedono lo stop alla Ztl per tutto l'anno

Boom del traffico automobilistico in città nella Fase 3. Tra auto e furgoncini, nelle strade della Capitale, circolano ogni giorno oltre 900mila vetture. Un numero non lontano dagli 1,1 milioni di mezzi privati, che si registravano prima che scoppiasse la pandemia.A darne notizia è Roma Servizi per la mobilità. Secondo l'agenzia ha calcolato che nei primi dieci giorni di giugno si sono riversate in più in strada il 284 per cento di auto e il 75 per cento dei mezzi pesanti rispetto a quelli in circolazione ad aprile. Ergo, si è tornati quasi alla normalità, come dimostra il fatto che rispetto a febbraio la circolazione di macchine e camion è inferiore soltanto del 13 per cento. Il 4 maggio, invece, la differenza era del 44 per cento.Nonostante il boom di auto non si vedono ancora le code e gli intasamenti di un tempo. Anche perché rispetto al passato mancano all'appello circa 300mila romani che sono rimasti in smart working, i turisti e la madri che la mattina accompagnano a scuola i bambini. Il traffico maggiore si registra soprattutto la mattina e sulle consolare in ingresso verso la Capitale Intanto, sul fronte della viabilità, i commercianti spingono per chiedere al Comune di tenere aperti i varchi la Ztl almeno fino alla fine dell'anno. Il Comune, che ha prorogato lo stop fino al 31 agosto, deciderà nei prossimi mesi.