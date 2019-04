Roma, si arrampica sul tetto e lancia oggetti sulla banca: "Vi avveleno tutti"

Si è affacciato mercoledì mattina dal terrazzo di una palazzina in via di Tor Sapienza, in zona Prenestino, iniziando a lanciare oggetti contro la filiale del Credito Artigiano due piani più giù. «Vi avveleno tutti», ha gridato l'uomo, un italiano. Sul posto tre volanti della polizia e un'ambulanza per il trattamento sanitario obbligatorio. A chiamare il 112 una inquilina terrorizzata dalle urla. Al momento, sul posto, ancora i sanitari. © RIPRODUZIONE RISERVATA