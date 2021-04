Vaccini Lazio, Regione inaugura nuovo hub negli studios di Cinecittà: il centro dove è stata girata la serie "Un medico in famiglia"

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato negli Studi Cinematografici di Cinecittà il nuovo Centro Vaccinale ‘Cinecittà’, realizzato da Regione Lazio, Asl Roma 2 e Istituto Luce Cinecittà, per accogliere le vaccinazioni anti-Covid 19. Il centro è allestito nello studio 20 dove è stata girata la serie "Un medico in famiglia".

#Vaccino anti #Covid19

Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1962 e 1963).

Prenotazioni su: https://t.co/ENaYMO9hed

Tutte le informazioni su: https://t.co/AVlMMMeeQr pic.twitter.com/5NSaSR4W37 — Regione Lazio (@RegioneLazio) April 20, 2021

Il Centro vaccinale Cinecittà sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 20. Si estende in un’area di 1.300 metri quadri, e prevede una somministrazione di 2.200 vaccinazioni giornaliere. La struttura sarà organizzata sul modello a ‘isola’, con i passaggi fluidi di Accettazione, Triage di valutazione dell’idoneità alla vaccinazione, Somministrazione del vaccino e Osservazione conclusiva post-somministrazione, per 15 minuti. I flussi ordinati e costanti dei passaggi permetteranno un percorso rapido e costantemente monitorato. Il percorso si svolge attraverso tre sale, ognuna allestita con pannelli che raccontano la nostra storia recente e presente da un punto di vista “salutare”, utilizzando immagini in bianco e nero, molte delle quali provenienti proprio dal grande tesoro dell’Archivio storico Luce.

Un luogo fortemente simbolico della città e di tutto il paese, quegli Studi che da oltre 80 anni rappresentano attraverso il cinema, i sogni e l’immaginario di tutta una Nazione.

Erano presenti alla cerimonia il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, l’Assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, il direttore della Asl Roma 2, Giorgio Casati e la Presidente dell’ Istituto Luce-Cinecittà, Maria Pia Ammirati.

#Coronavirus: Carceri: dal 22 aprile partiranno le vaccinazioni in tutti gli istituti di pena nel Lazio per gli agenti della Polizia Penitenziaria e i detenuti. #SaluteLazio pic.twitter.com/pSpja64zb4 — Salute Lazio (@SaluteLazio) April 20, 2021

L’industria cinematografica ha sofferto e pagato fortemente le conseguenze della pandemia come molti settori e l’apertura del Centro vuole essere un segnale per la collettività di una ripartenza per Roma e l'Italia. Ogni pannello è dedicato a un personaggio noto: scienziati, attori, sportivi, donne e uomini che hanno saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo: atteggiamento che ci deve portare fuori dalla pandemia.

Oggi la @RegioneLazio apre un altro centro per i vaccini anti #Covid19. È a #Cinecittà, un luogo che tutto il mondo conosce. I grandi hub vaccinali sono luoghi di speranza dove insieme ci riprendiamo il futuro. ➡️ https://t.co/23rZVvk4yw#LazioSiVaccina#uniticontroilcovid pic.twitter.com/nsoO6RCPRZ — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) April 20, 2021

Le immagini mostrano che il vaccino è una presenza costante nella nostra storia, da affrontare con serenità, che la cura della salute è sempre stata una scelta dal valore sia personale che collettivo, che il pensiero positivo spesso si traduce in effetti altrettanto positivi.



