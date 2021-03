Vaccini, il Comune di Nemi accompagna gli over 70: «Dalla prenotazione alla somministrazione»

Il Comune di Nemi (Roma) accompagnerà gli over 70 a vaccinarsi contro il Covid. In particolare, con la collaborazione della Protezione Civile Comunale sarà possibile accompagnare tutti i cittadini dai 70 anni in su presso i centri vaccinali: si tratta di un servizio domiciliare che aiuterà le persone in questo delicato momento della pandemia da coronavirus. Inoltre il Comune di Nemi ha fatto sapere che sarà disponibile ad aiutare le persone che hanno difficoltà con l'accesso agli strumenti digitali, seguendo passo passo la procedura di prenotazione del vaccino, fino al giorno della somministrazione.

La dichiarazione

«Credo che questo intervento - scrive in una nota il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - sia soltanto il proseguimento di una serie di iniziative strutturate che hanno visto l'attività del Comune attenta all'emergenza Covid-19. Nemi e la sua popolazione hanno seguito sempre con cura e attenzione tutte le normative regionali e nazionali rimanendo nella prima fase dell'emergenza un Comune Covid-free», così il sindaco Bertucci. Infatti, ad oggi, in termini percentuali Nemi riporta 1 caso di positività ogni 1000 abitanti.

