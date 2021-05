16 Maggio 2021

di Camilla Mozzetti

(Lettura 3 minuti)







I risultati ci sono e sono incoraggianti. A tal punto che gli “open-day”, varati dalla Regione Lazio per imprimere velocità alla campagna del vaccino anti Covid, potrebbero andare avanti a ritmo spedito per tutta l’estate. L’obiettivo è proprio questo: replicare il modello nei prossimi weekend trasformando in una realtà consolidata quello che ad oggi è una sperimentazione.

Ieri nei 21 hub che hanno aperto le porte agli over 40 per l’immunizzazione con il vaccino AstraZeneca si è registrato il “tutto-esaurito”.

LA GIORNATA

E quelle file composte, ordinate e distanziate di fronte all’ospedale Santo Spirito, alla stazione Tiburtina, all’hub di Ostiense realizzato con Acea infondevano speranza. «Sono arrivata dalla Cassia - spiegava Luisa, 46 anni, in fila alle 18 di fronte al Santo Spirito - cosa rappresenta per me questa giornata? È una festa, una gioia». Davanti e dietro di lei ci sono coppie di coniugi e di fidanzati, diverse donne per nulla intimorite dal vaccino: «Paura? E di cosa? - domandava Giovanna - questo è l’unico modo per uscire dall’incubo».

Le adesioni sono state numerosissime: proprio al Santo Spirito ieri 340 persone sono state vaccinate, altrettante sono previste oggi. A Termini in questi due giorni saranno immunizzate 1.200 persone (600 sabato e 600 domenica contano dall’Asl Roma 1) e poi ancora nell’hub vaccinale di Acea che da domani entrerà nella piattaforma della Regione per le prenotazioni correnti: mille vaccinati in 48 ore. Alla fine nei 21 hub allestiti per gli “open-day” si dovrebbe superare la soglia di 21 mila vaccinazioni in soli due giorni. E questi risultati spianano la strada all’obiettivo della Regione: marciare a ritmo spedito in estate anche con gli “open-day” per arrivare presto a segnale il traguardo della cosiddetta immunità di gregge. Chiaramente bisognerà continuare a fare i conti con le consegne dei vaccini ma per le prossime settimane le forniture non mancano.

LE CONSEGNE

Entro la fine di maggio arriveranno 407 mila dosi di Pfizer, 65 mila dosi di Johnson&Johnson, e 36 mila di AstraZeneca. Per le consegne di Moderna si deve aspettare giugno quando sono attese complessivamente 148 mila dosi.

Non è escluso - ma su questo la Regione cautamente prende tempo per organizzarsi - che nei prossimi “open-day” possano essere usati anche gli altri vaccini e non più solo AstraZeneca. Intanto per il prossimo weekend è prevista la replica degli “open-day” per gli over 30 mentre dalla mezzanotte del 18 maggio partiranno le prenotazioni sul portale della Regione per la fascia d’età 51-48 anni. A ieri sera il contatore regionale sulle vaccinazioni segnava un totale di 2.596.919 persone immunizzate di cui 863.933 con il percorso concluso, mentre le vaccinazioni di giornata avevano superato le 50 mila unità. Un dato, quest’ultimo, «ottimo» raggiunto «anche grazie all’open day per gli over40 - commenta il governatore Nicola Zingaretti - Con la grande collaborazione di tutti la campagna sta andando avanti spedita. Non fermiamoci, per ricostruire il futuro». In percentuale il 36% dell’intera popolazione target del Lazio ha ricevuto la prima dose del vaccino.

I CONTAGI

E intanto sul fronte dei contagi la curva continua velocemente a scendere. A ieri in tutto il Lazio si contavano 621 nuovi contagi, una cifra questa che fino a qualche settimana fa era raggiunta dalla sola Capitale. Non solo, crollano i decessi (5) e scendono i ricoveri nei reparti ordinari: 1.591 le degenze a cui si aggiungono quelle in Terapia intensiva (233).