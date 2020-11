Covid, Lazio: antinfluenzale, in un mese quasi il numero di tutti i vaccini del 2019

Corsa al vaccino per proteggersi dalla imminente influenza stagionale. «Nella Regione Lazio, in tutto il 2019, furono fatti 900 mila vaccini. Quest'anno ne abbiamo acquistati per tempo 2,4 milioni e già oggi dopo meno di un mese di inizio della campagna sono stati fatti 700 mila vaccini. Stiamo distribuendo gli altri 1,4 mln dosi di vaccino che non sono arrivati non per errori burocratici ma per questioni legate alla produzione dei vaccini. Ma grazie alla tempestività della nostra gara, già in un mese abbiamo quasi i vaccinati di tutto il 2019. Contiamo di avere la più grande campagna di vaccinazione della storia della Regione Lazio». Lo ha detto il presidente del Lazio Nicola Zingaretti in una conferenza stampa che ha tenuto insieme all'assessore Alessio D'Amato incentrata sul sistema sanitario regionale.

I dati sulla gestione della pandemia nella regione Lazio parlano di un territorio ancora "giallo" «ma lo è solo perché hanno funzionato le misure di contenimento di questi mesi», ha spiegato Zingaretti. Oltre l'80% dei casi di coronavirus del Lazio sono stati scoperti attraverso i drive-in (oggi ne apre uno nuovo a Roma al Policlinico Tor Vergata) «Il contagio cresce ancora, lo stress sul sistema sanitario è ancora altissimo. Ci attendono giorni di battaglia», ha ribadito.

«Oggi ho firmato un'ordinanza per la rimodulazione dei posti letto della Regione: finora ci sono 2913 posti letto in 40 strutture ospedaliere con 8 hub e uno pediatrico, di cui circa 2400 ordinari e il resto di terapia intensiva. Abbiamo già iniziato da una settimana, e puntiamo a coinvolgere 54 strutture per un totale nel Lazio di 5310 posti letto Covid, circa 4409 ordinari e 901 di terapia intensiva». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in conferenza stampa.

Per combattere il virus il presidente ha anche annunciato che nel Lazio entro dicembre arriveranno 500 bus privati per rafforzare il servizio regionale extraurbano di Cotral per un totale di 1,5 milioni di posti aggiuntivi (fino a giugno 2021), 25 mila corse aggiuntive (fino a giugno 2021).

