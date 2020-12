Vendevano vaccini anti Covid, oscurati due siti

Due siti, collocati su server esteri e con gestori non individuabili, pubblicizzavano e offrivano in vendita vaccini per il Covid 19 e per l'influenza sono stati oscurati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. I carabinieri del Nas hano accerto che in una delle due «vetrina virtuale» erano acquistabili anche vaccini antinfluenzali per i quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso, nello scorso mese di ottobre 2020, un «Medical product alert» relativo a possibili partite contraffatte in area centroamericana.

Il mercato virtuale veicolato dalla rete internet, infatti, come emerso in precedenti controlli che hanno già portato all'oscuramento di 132 siti dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è diventato un'importante fonte di commercio e approvvigionamento di farmaci ad uso umano, molto spesso non autorizzati, con claim accattivanti e asseritamente vantanti proprietà in grado di prevenire e curare diverse patologie, tra le quali il COVID-19. Ed è proprio il surface web, ovvero la parte «in chiaro» e indicizzata della rete agevolmente accessibile e alla portata di tutti, che maggiormente si presta a raggiungere una platea pressoché illimitata di utenti costituendo, quindi, un grave fattore di potenziale pericolo per la salute. I Carabinieri della Sezione Analisi del Reparto Operativo, all'esito di una mirata attività di monitoraggio svolta nell'ambito della competenza specialistica e della collaudata collaborazione tra i NAS e il Ministero della Salute finalizzata al contrasto del cybercrime farmaceutico, hanno dato esecuzione a 2 provvedimenti d'inibizione all'accesso emessi dalla Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Dicastero, su proposta del citato Reparto, nei confronti di altrettanti siti web collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili, sui quali erano illegalmente pubblicizzati e offerti in vendita vaccini per il COVID-19 e per l'influenza, soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in farmacia da parte di farmacista abilitato.

