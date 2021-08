Scuola, controlli Covid a campione nel Lazio: 18 mila test su studenti di primarie e secondarie

Domenica 29 Agosto 2021, 15:16

L'anno scolastico 2021-2022 è ormai alle porte e il mondo della scuola, obbligo di Green Pass per i docenti a parte, si prepara a fronteggiare la diffusione del Covid-19 anche attraverso controlli a campione sugli studenti: nel Lazio, a partire dalla prima campanella di settembre, gli alunni delle scuole primarie e secondarie saranno sottopostii a 18 mila test salivari per la rilevazione del virus.

Test Covid a scuola su «classi sentinella»

Nel Lazio i test salivari a disposizione per la prima tranche di controlli a campione nelle scuole saranno circa 18mila. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, si tratterebbe di circa il 10% del numero complessivo a livello nazionale. Le singole Asl, attraverso le equipe scolastiche, stanno prendendo contatti con gli istituti scelti a campione per individuare le classi 'sentinella'. I test verranno ripetuti ogni 15 giorni e interesseranno gli studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado, quindi dalla prima elementare alla terza media. Una popolazione solo in parte coperta dalla vaccinazione, disponibile al momento solo sopra i 12 anni di età. Si partirà a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico quando le classi torneranno in presenza dal 13 settembre, in una scuola caratterizzata dall'introduzione dell'obbligo di Green Pass per il personale scolastico.

