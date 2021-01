Roma, positivo al Covid scappa dall'ospedale e torna a casa, ma viene trovato dai Carabinieri e riportato in ospedale

Positivo al Covid-19 scappa dalla struttura ospedaliera violando la quarantena obbligatoria e torna a casa, ma viene denunciato dai Carabinieri e ricondotto in isolamento.

È successo oggi in un ospedale di Roma, dove un 57enne è riuscito ad allontanarsi dalla struttura sanitaria romana, dove era ricoverato, facendo perdere le proprie tracce.

APPROFONDIMENTI LE MISURE Treviso, troppe quarantene violate: il Comune controllerà le... I DATI Covid Italia, bollettino oggi 7 gennaio 2021: 18.020 nuovi casi e 414... ROMA La Befana della Polizia al policlinico Gemelli con tanti regali per i... INVISTA Prima vaccinazione al Gemelli di Roma al direttore sanitario, "Ora... LA NOMINA Carabinieri di Roma, il generale Lorenzo Falferi è il nuovo...

Immediata è scattata la segnalazione e i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino, dopo poco tempo, hanno rintracciato l’uomo - incensurato romano – nella sua abitazione di via Monte Senario.

Si è così attivato in seguito il personale sanitario ed è intervenuto con l’equipaggiamento necessario al trasporto in sicurezza. Per l’uomo sono scattati l'immediato trasferimento al San Filippo Neri e la denuncia a piede libero per la violazione della quarantena obbligatoria.

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA