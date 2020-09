Covid Roma, dipendente positivo: chiusi gli uffici delle Politiche sociali

Positivo un dipendente. Chiusi gli uffici delle Politiche sociali di Roma. Lo rende noto il Campidoglio. La struttura resterà chiusa per alcuni giorni per consentire la sanificazione dei locali.

Covid Lazio, in 7 giorni +10% di positivi: 1.485 casi. Record a Roma Est

«Un dipendente capitolino che lavora presso il Dipartimento Politiche Sociali, in viale Manzoni 16, è risultato positivo al tampone per il Covid. Per questo oggi è stata disposta la chiusura della struttura, che verrà sanificata domani in modo da garantire la riattivazione degli uffici venerdì», il comunicato diffuso dal Campidoglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA