Si è trovata di fronte all'uomo sbagliato, nel momento sbagliato. O forse qualcosa non ha funzionato nei protocolli di sicurezza. E anche se non si può parlare di focolaio, ora nella cittadella della giustizia di Piazzale Clodio l'allerta è alta. È stata infatti trovata positiva al coronavirus un'impiegata della IV sezione: aveva avuto contatti con un avvocato che, la scorsa settimana, aveva scoperto di essere positivo. E ora per i colleghi più a rischio, quelli che per giorni hanno lavorato a stretto braccio con la donna, il presidente del tribunale Antonino La Malfa ha imposto lo smart working, in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Asl.

LA COMUNICAZIONE

Tutto ha inizio il 9 settembre, quando il legale, dopo aver scoperto di essere positivo, allerta i dipendenti del tribunale che si erano interfacciati con lui nei giorni precedenti: «Ho appena ricevuto l'esito del tampone, mi dispiace». Nella cancelleria della IV sezione, dove è avvenuto il contatto, si cerca di ricostruire l'incontro a ritroso. Sono due i dipendenti con cui l'avvocato si è intrattenuto per consultare un fascicolo. Il protocollo, dall'esplosione dell'epidemia, prevede che tutti indossino la mascherina per i corridoi di palazzo di giustizia, in particolare chi è a contatto con l'utenza. Ma qualcosa, forse, non è andato per il verso giusto. L'ufficio viene sanificato, i due dipendenti vengono messi in quarantena cautelativa. E, sottoposti a tampone, uno di loro è risultato positivo. Il responso è arrivato giovedì sera e immediatamente a Piazzale Clodio è scattata l'allerta. Si è cercato di ricostruire i movimenti della donna, stilando una lista di persone con cui era entrata in contatto. Per il futuro, gli occhi sono tutti puntati sulla sicurezza: una campagna a tappeto di tamponi e test sierologici fra gli oltre 1300 lavoratori, promossa dalla presidenza del tribunale, ha permesso in questi mesi di contenere l'emergenza Covid-19 fra le aule: i pochissimi casi di positività - si contano sulle dita di una mano - sono stati tempestivamente individuati e isolati.

LE ANOMALIE

I dispenser con il gel per igienizzare le mani sono appesi praticamente ovunque, anche se in alcuni casi la sostituzione del detergente non è tempestiva (soprattutto a ridosso delle aule monocratiche). La presenza del pubblico ai processi in aula continua a non essere regolata da norme univoche. Ma la vera anomalia è quella dei varchi di accesso di Piazzale Clodio, dove ogni giorno entrano ed escono centinaia di persone a cui non viene misurata la temperatura. Dal ministero della Giustizia non sono ancora stati inviati i termoscanner. Senza contare che la polizia penitenziaria all'ingresso non è stata autorizzata a svolgere questo compito. E quello che dovrebbe essere un primo filtro per individuare i casi sospetti, di fatto, viene a mancare. Il rischio di fronte all'aumento di contagi è evidente: ieri i casi positivi individuati a Roma sono stati 108. Due mesi fa erano stati solo 18, di cui la metà proveniente dal Bangladesh. Dopo il lockdown di marzo, a settembre, con la ripresa dell'attività ordinaria, la cittadella giudiziaria è quasi tornata a operare a pieno regime. E i corridoi del palazzo di giustizia più grande di Italia sono di giorno in giorno sempre più affollati dal continuo viavai di imputati, avvocati e magistrati. «Il Tribunale civile ha già a disposizione i termoscanner», afferma il presidente La Malfa. A piazzale Clodio arriveranno nelle prossime settimane.

