Covid Roma, tampone rapido: ecco la lista di ospedali e laboratori privati autorizzati

Il prezzo (stabilito dalla Regione) è di 22 euro. Il risultato, poi, arriva in circa mezz'ora. E in tempo reale viene comunicato ai medici del sistema sanitario del Lazio (partendo dall'Asl di appartenenza) per disporre, in caso di positività, un ulteriore test e tutta l'assistenza necessaria. Sono 41 - tra case di cura accreditate, quelle autorizzate e i laboratori - i centri privati autorizzati dalla Pisana dove effettuare i tamponi rapidi, i test antigenici rapidi per Covid-19.

<h2>I centri autorizzati</h2>

Nella Asl Roma 1 si può andare all'Aurelia Hospital (via Aurelia), all'Ospedale Cristo Re (via delle Calasanziane), a Villa Betania Giomi SpA (via Pio IV), Ars Medica SpA (via Cesare Ferrero di Cambiano), alla Mater Dei SpA (ia Antonio Bertolini), Paideia SpA (via Vincenzo Tiberio), alla Pio XI (via Aurelia), alla Quisisana - Eurosanità SpA (via Gian Giacomo Porro) alla Sanatrix (via di Trasone), a Villa Benedetta (circonvallazione Cornelia), a Villa del Rosario (via Flaminia), a Villa Mafalda (Via Monte delle Gioie), a Villa Margherita (via di Villa Massimo), a Villa Salaria (via F. A. Gualterio), a Villa Stuart (via Trionfale) e a Villa Valeria(piazza Carnaro). Tra i laboratori, Altamedica (viale Liegi), il Poliambulatorio Semeiologico Romano (via Nizza).

Nella Asl Roma 2, invece, le case di cura accreditate sono la Concordia Hospital (via delle Sette Chiese), il Karol Wojtyla Hospital (viale Africa), la Nuova Itor (via di Pietralata), il Policlinico Casilino (Via Casilina). Tra quelle autorizzare ecco la Rome American Hospital (via Emilio Longoni). Nella liste dei laboratori Biodiagnostica Alessandrina (via del Campo), il Centro Diagnostico Pigafetta (via F. A. Pigafetta), Il Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino (via Fernando Santi), il Laboratorio Pasteur (via Montecassiano), il Laboratorio Torbellamonaca (via del Fuoco Sacro), Namur (via Giuseppe Mantellini), il SicurJob Soc COOP/Sicur Medical Center (Via dei Castani), lo Studio Medico Specialistico Colombo (via Tiberio Imperatore), il VE.DI. Radiologica (via Antonio Tempesta).

Nel territorio della Roma 3 ecco il San Raffaele Pisana (via della Pisana), l'Israelitico (piazza an Bartolomeo . Il Città di Roma (via Maidalchini Francesco), Villa Sandra (via Portuense), la Salvator Mundi International (via delle Mura Gianiocolensi. Tra i laboratori di analisi il Nuova Sanità Romana (via degli Strauss), l'Ormolab (via Gaetano Fuggena).

